Incendio oggi a Roma | elicotteri e Canadair in azione

Oggi Roma si trova di fronte a un'emergenza: un vasto incendio colpisce la riserva naturale della Tenuta dell’Acquafredda, tra Primavalle e Casalotti. L’area, preziosa per il suo valore ambientale, è stata rapidamente avvolta dalle fiamme, visibili da lontano. Interventi aerei con elicotteri e Canadair stanno cercando di contenere il rogo. Gli aeromobili hanno effettuato numerose piogge d'acqua per domare il fuoco e proteggere il patrimonio naturale della città.

Da diverse ore un incendio sta interessando la riserva naturale della Tenuta dell’Acquafredda, nella zona nord?ovest di Roma, tra i quartieri di Primavalle e Casalotti. L’area, tutelata per il suo valore ambientale, è stata rapidamente avvolta dalle fiamme, visibili a chilometri di distanza. Interventi aerei. Nel pomeriggio sono intervenuti più volte elicotteri antincendio, seguiti dall’arrivo di un Canadair. Gli aeromobili hanno effettuato numerosi passaggi per caricare e sganciare acqua, cercando di contenere l’estensione del rogo. Molti residenti hanno segnalato il continuo via vai degli elicotteri nella zona, in particolare vicino a punti d’acqua utilizzati per il rifornimento. 🔗 Leggi su Funweek.it

