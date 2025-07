Leonardo Bertulazzi sarà estradato in Italia | la decisione dall’Argentina

Leonardo Bertulazzi, noto ex brigatista con il nome di battaglia “Stefano”, sarà estradato in Italia dopo la decisione della Corte Suprema di Buenos Aires. La sentenza ribalta la precedente pronuncia della Cassazione argentina, che aveva disposto la scarcerazione del 73enne. Questa svolta legale apre finalmente le porte al ritorno in patria di un militante della colonna genovese delle...

Leonardo Bertulazzi, ex brigatista noto con il nome di battaglia “ Stefano ”, sarà estradato in Italia. A stabilirlo è stata la Corte Suprema di Buenos Aires, che ha così ribaltato la precedente decisione della Cassazione argentina, la quale mesi fa aveva accolto il ricorso del 73enne contro l’estradizione e ne aveva disposto la scarcerazione. La nuova pronuncia apre ora la strada al ritorno in Italia del militante della colonna genovese delle Brigate Rosse, protagonista di uno dei sequestri più eclatanti degli anni di piombo. La vicenda si è ulteriormente complicata quando a Bertulazzi è stato revocato lo status di rifugiato politico, riconosciutogli nel 2024. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Leonardo Bertulazzi sarà estradato in Italia: la decisione dall’Argentina

Argentina: ok Corte suprema a estradizione ex Br Leonardo Bertulazzi - Una svolta importante nelle questioni di giustizia internazionale: l’Argentina ha dato il via libera all’estradizione di Leonardo Bertulazzi, ex brigatista rossa, verso l’Italia.

