La recente decisione della Corte Suprema argentina di concedere l’estradizione dell’ex Brigatista Leonardo Bertulazzi in Italia riaccende i riflettori sulla complessa rete di giustizia transnazionale. Arrestato a Buenos Aires, Bertulazzi si trova ora di fronte a un destino che potrebbe riportarlo davanti alla giustizia italiana. La vicenda mette in evidenza quanto la lotta contro il passato terrorismo sia ancora un tema di stretta attualità e impegno internazionale.

La Corte Suprema argentina ha espresso parere favorevole all'estradizione in Italia dell'ex Br Leonardo Bertulazzi agli arresti a Buenos Aires dal 29 agosto scorso sulla base della decisione del governo Javier Milei di revocargli lo status di rifugiato. Dopo la sentenza l'avvocato difensore Rodolfo Yanzon, ha riferito all'ANSA che "le forze dell'ordine hanno proceduto al suo arresto immediato con il fine dell'estradizione nonostante sia in corso un appello sul riconoscimento dello status di rifugiato". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giustizia argentina concede estradizione ex Br Bertulazzi

