Mondiale per Club 2025 la Juventus si arrende al Real Madrid e saluta gli Usa

Il Mondiale per Club 2025 si sposta oltre gli Stati Uniti, lasciando spazio a nuove emozioni e sfide epiche. Dopo la sconfitta dell’Inter contro il Fluminense, anche la Juventus si arrende al Real Madrid agli ottavi, nonostante una prestazione appassionata di Tudor e i momenti di talento dei bianconeri. La competizione continua a sorprendere, con le grandi che cercano di lasciare il segno e scrivere nuove pagine di storia. La strada per il titolo è ancora lunga e ricca di sorprese.

Dopo la sconfitta dell’Inter contro il Fluminense, anche la Juventus è costretta ad abbandonare il Mondiale per Club 2025. I bianconeri hanno infatti perso contro il Real Madrid agli ottavi di finale, in una gara che ha visto la squadra di Tudor protagonista di una buona prestazione contro i blancos.  All’8 Kolo Muani riceve in area, si gira ma tira alto. Al 30? occasione Real con Jude Bellingham che, servito con un filtrante, non riesce a superare Di Gregorio. Portiere bianconero protagonista al 46?, quando devia in corner un bel tiro di Federico Valverde. Nella ripresa, è Gonzalo Garcia a spezzare l’equilibrio al 54? con un colpo di testa su cui Di Gregorio non può proprio nulla. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale per Club 2025, la Juventus si arrende al Real Madrid e saluta gli Usa

