Wimbledon 2025 | tracollo delle big nel femminile! Cocciaretto elimina Pegula fuori Gauff e Zheng

Wimbledon 2025 si trasforma in un vero e proprio caos nel femminile, con le Big che crollano uno dopo l'altro. Cocciaretto sorprende Pegula, Gauff e Zheng vengono eliminate prematuramente, lasciando il torneo aperto a nuove protagoniste. Una giornata di sorprese che rivoluziona le aspettative, dando vita a uno scenario imprevedibile e affascinante. Ma cosa ci riserva il resto del torneo? La suspense è ormai alle stelle.

Martedì quasi privo di senso nel tabellone femminile di Wimbledon 2025. La parte bassa vede l'uscita di scena della seconda e della terza testa di serie del torneo, mentre nell'unico match della parte alta a saltare è la quinta. Si aprono voragini varie, ma andiamo a vedere nel dettaglio. Giornata da dimenticare per Coco Gauff: non era data tra le favorite, questo è vero, ma non era preventivata l'uscita all'esordio contro una pur validissima Dayana Yastremska. L'ucraina firma il successo più importante della propria carriera e apre lo spicchio più basso del tabellone, mentre un paio di sezioni più in alto a farlo ci pensa Elisabetta Cocciaretto, che spegne all'istante le ambizioni di Jessica Pegula.

