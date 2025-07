Real Madrid Juve 1-0 LIVE | ancora una super parata di Di Gregorio!

L’attesa è alle stelle per Real Madrid e Juventus, pronti a dar vita a un incontro mozzafiato all’Hard Rock Stadium di Miami Garden. La tensione si taglia con il coltello: una parata spettacolare di Di Gregorio tiene gli italiani in partita mentre il punteggio resta sullo 0-1. Segui live il racconto di questa sfida epica, tra emozioni, colpi di scena e intensi momenti di calcio internazionale che potrebbero scrivere un nuovo capitolo nella storia delle due grandi squadre.

Real Madrid Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club Real Madrid e Juve si scontrano all'Hard Rock Stadium di Miami Garden dove alle 21 italiane andrà in scena l'ottavo di finale al Mondiale per Club. Sfida ad eliminazione diretta del torneo che .

Si diceva che Tudor non lo considerasse importante per la sua Juventus. Invece su questo ragazzo ha fatto un lavoro straordinario. L'ha accentrato, l'ha reso più trequartista. È diventato un giocatore più decisivo. È migliorato tantissimo nella scelta dei tempi di Vai su Facebook

