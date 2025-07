Jannik Sinner a cuore aperto | I match-point di Parigi? Certo che ci penso ma mi fanno venire più voglia di lavorare

Jannik Sinner ha dimostrato ancora una volta di essere un atleta di grande talento e determinazione, aprendo con successo la sua avventura a Wimbledon. Ogni match è una sfida, e la sua passione per il tennis lo spinge a superare ogni ostacolo, anche nei momenti più difficili. Con la stessa grinta, Sinner si prepara ora ad affrontare il prossimo avversario: perché, quando si tratta di raggiungere i propri sogni, la voglia di lavorare non si ferma mai.

Jannik Sinner ha esordito in maniera brillante a Wimbledon, regolando Luca Nardi in tre agevoli set e proseguendo così la propria avventura nel terzo Slam della stagione. Il numero 1 del mondo non ha avuto particolari problemi nel derby (quindicesimo successo in altrettanti incontri disputati contro dei connazionali sul circuito maggiore) e al secondo turno se la dovrà vedere con l’australiano Aleksandar Vukic, rivale che sulla carta non dovrebbe impensierire più di tanto il fuoriclasse altoatesino. Il fuoriclasse altoatesino ha fatto un punto della situazione: “ Il servizio non è il mio punto debole. 🔗 Leggi su Oasport.it