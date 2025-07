Supercoppa Italiana 2025 ecco le date ufficiali | non si gioca a gennaio ma…

La Supercoppa Italiana 2025 si conferma un evento imperdibile, questa volta in scena tra il 17 e il 22 dicembre in Arabia Saudita. Un’opportunità unica per tifosi e appassionati di vivere emozioni intense e scoprire chi si laureerà campione d’Italia. Con l’Inter già pronta a sfidare Bologna nei quarti di finale, la competizione promette spettacolo e grandi colpi di scena. La passione del calcio italiano si accende ancora una volta…

La Supercoppa Italiana 2025 ha le proprie date ufficiali. In questa, che si svolgerà tra il 17 e il 22 dicembre in Arabia Saudita, sarà presente anche l’ Inter, con i nerazzurri che neanche chiusa la stagione corrente dopo la sconfitta con il Fluminense al Mondiale per Club, possono allora già fissare lo sguardo sul prossimo obiettivo. Semifinali nelle date del 17 e del 18 dicembre, con i seguenti accoppiamenti: Napoli-Milan; Bologna-Inter. La conferma del presidente di A. Date e paese della competizione sono state ufficializzate in giornata dalle dichiarazioni del Presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, il quale è intervenuto confermando come ormai sia tutto pronto, tranne un piccolo particolare la cui risoluzione spetta proprio al paese ospitante: “ Le date sono quelle comunicate, quindi 17-18 dicembre le semifinali e 22 dicembre la finale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

