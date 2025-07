Moviola Real Madrid Juve | gli episodi dubbi del match

Nel cuore degli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, Juventus e Real Madrid si affrontano con passione e tensione. La moviola analizza gli episodi più controversi e spinosi che hanno acceso il confronto tra le due grandi europee, sotto la guida dell’arbitro Marciniak. Scopriamo insieme quali decisioni hanno fatto discutere e come queste influenzano il risultato della sfida. Ecco tutti i dettagli di un match che resterà nella memoria dei tifosi.

Moviola Real Madrid Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. La Juve sfida il Real Madrid nel match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Arbitra l’incontro Marciniak, coadiuvato dagli assistenti Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik e con il norvegese Espen Eskas designato come quarto uomo. Qui l’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. REAL MADRID JUVE LIVE 1? Fischio d’inizio – È cominciata Real Madrid Juve. 6? Occasione Kolo Muani –  I bianconeri vanno a centimetri dal vantaggio! Bel triangolo tra Kolo Muani e Yildiz, poi l’attaccante francese da solo davanti a Courtois prova il pallonetto ma spedisce alto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moviola Real Madrid Juve: gli episodi dubbi del match

In questa notizia si parla di: realmadrid - juve - episodi - match

Negli Usa agli ottavi i nerazzurri hanno più qualità del Fluminense. La Juve con il Real cambi approccio Vai su Facebook

Real Madrid-Juventus, la MOVIOLA: tutti gli episodi dubbi del match; Perché è stato 'annullato' il rigore di Alvarez in Atletico-Real? La spiegazione del doppio tocco; Il Real ribalta il City nei recuperi di uno spettacolare big match - La Juve si impone di misura sul PSV.

Moviola Real Madrid Juve: gli episodi dubbi del match - Moviola Real Madrid Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 La Juve sfida il Real Madrid nel match valido per gli ottavi di ... Lo riporta juventusnews24.com

Real Madrid-Juventus, la MOVIOLA: tutti gli episodi dubbi del match - I bianconeri di Igor Tudor sfidano il Real Madrid all'Hard Rock Stadium di Miami. Da ilbianconero.com