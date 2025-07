Calciomercato Inter Stankovic verso il Belgio

Il futuro di Aleksandar Stankovic potrebbe prendere una direzione inaspettata e stimolante: il Belgio, con il Bruges, si prepara ad accogliere un talento di prospettiva. Dopo aver brillato con l’Inter e vestito la maglia della Serbia U21, il giovane centrocampista è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. La suggestiva ipotesi di un trasferimento in Belgio apre scenari interessanti e ricchi di possibilità .

Nel suo presente c’è l’ Inter, nel suo immediato futuro potrebbe esserci il Bruges.  Centrocampista dei nerazzurri e della nazionale under 21 della Serbia ed ex Lucerna, Aleksandar Stankovic potrebbe presto prendere la strada del club belga. A metterlo nero su bianco è Sacha Tavolieri, esperto di calciomercato belga. Il figlio dell’ex centrocampista di Stella Rossa, Lazio e Inter nonchĂ© ex tecnico della Sampdoria Dejan sarebbe l’ideale sostituto dell’elvetico Ardon Jashari, corteggiato dal Milan. Le dichiarazioni di Sacha Tavolieri sul trasferimento del giocatore. Sul suo profilo X, Tavolieri riferisce che “il Club Brugge ha un interesse reale per Aleksandar Stankovic che è sicuramente interessato al trasferimento e non si prevede che le sue condizioni personali costituiscano un problema”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

