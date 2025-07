Inter U23 Di Maggio al centro del progetto ma il ragazzo ha un accordo con il Padova | la posizione nerazzurra

Luca Di Maggio, talento classe 2005, sta attirando l’attenzione dei maggiori osservatori dell’Inter, che vorrebbero inserirlo nel progetto U23. Tuttavia, il giovane sembra aver già siglato un accordo con il Padova, aprendo uno scenario interessante sul suo futuro. Dopo una prima stagione ricca di esperienze tra gol e assist, il percorso di Di Maggio si prepara a scrivere nuove pagine: cosa riserverà il suo prossimo passo?

Inter U23, i nerazzurri vorrebbero mettere Luca Di Maggio al centro del progetto tecnico. Il classe 2005, però, ha già trovato l’accordo con il Padova. 3 gol e 2 assist in 23 presenze per Luca Di Maggio alla prima stagione con i grandi. Girato in prestito al Perugia, il classe 2005 dell’ Inter ha potuto esprimere le sue qualità, facendo intravedere ottimi margini di crescita. Dopo la parentesi umbra, il fantasista è tornato a Milano in attesa di definire il proprio futuro. Come è noto, dalla prossima stagione anche i nerazzurri avranno una seconda squadra in Serie C e l’intenzione della dirigenza è quella di mettere Di Maggio al centro del progetto. 🔗 Leggi su Internews24.com