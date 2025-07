L'Argentina concede l'estradizione per l'ex br Leonardo Bertulazzi | condannato in Italia per il sequestro Costa

L'Argentina ha deciso di concedere l'estradizione di Leonardo Bertulazzi, ex brigatista condannato in Italia per il sequestro dell’ingegnere Pietro Costa. Un passo importante che potrebbe segnare un capitolo decisivo nella lotta contro il terrorismo e la giustizia internazionale. La questione apre nuovi scenari sulla cooperazione tra i due paesi e sulla ricerca della verità. Continua a leggere.

