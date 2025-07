Superman di James Gunn e il gioco DC che sparisce nel momento sbagliato

Clamorosa e inaspettata: la chiusura del videogioco dedicato a Krypto, il fedele cane di Superman, scuote l’universo DC e Warner Bros. Questa decisione strategica, avvenuta proprio mentre si avvicinano le grandi uscite cinematografiche, come il nuovo film di Superman previsto per luglio 2025, solleva interrogativi sul futuro delle iniziative digitali del brand. Una scelta che potrebbe segnare un punto di svolta nel modo di integrare intrattenimento e storytelling nel mondo DC.

Nel contesto delle imminenti uscite cinematografiche di DC, in particolare con il nuovo film di Superman previsto per il luglio 2025, si assiste a un'inaspettata decisione riguardante uno dei titoli videoludici collegati all'universo DC. La rimozione del gioco dedicato a Krypto, il fedele cane supereroe, rappresenta una scelta strategica che potrebbe sembrare controintuitiva alla luce della crescente popolarità del personaggio e dell'attenzione mediatica sul rilancio del brand. l'annuncio della dismissione permanente del gioco basato su krypto.

