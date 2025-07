Totti sul caso Calhanoglu | Dinamiche interne non è bello per la gente dell’Inter Forse non era…

L'ultima controversia tra Inter e Calhanoglu ha scosso il mondo calcistico, con le sue dinamiche interne che sembrano riflettere tensioni più profonde. Anche Totti, icona del calcio italiano, si è espresso, offrendo una prospettiva diversa su questa intricata vicenda. In un contesto così acceso, le parole dell’ex capitano della Roma invitano a riflettere sul vero senso della lealtà e dell’unità nel calcio. Ma cosa succederà ora?

Anche Francesco Totti ha commentato la vicenda legata a Lautaro Martinez, Giuseppe Marotta e Hakan Calhanoglu. Le sue parole a Sky Sport. In casa Inter è definitivamente esploso il caso Hakan Calhanoglu. Accusato di non voler rimanere a Milano da Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta, il turco ha risposto con un post Instagram. A commentare la vicenda anche la bandiera della Roma Francesco Totti, intervistato da Sky Sport. CASO CALHANOGLU – «Sono dinamiche interne, le sanno solo loro. Esponendosi in questo modo però. Magari non era il momento giusto. Non so in che rapporti fossero, però forse è giusto dividersi, non è facile ripartire dopo questo episodio.