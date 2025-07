Bonus insegnanti Alto Adige 2025 | in arrivo 1.745 euro

Se sei un insegnante in Alto Adige, preparati a un sostegno importante per il 2025: arriva un bonus di 1.745 euro destinato a compensare l’aumento dei costi causato dall’inflazione. La Giunta provinciale ha approvato questa misura per valorizzare il ruolo fondamentale dei docenti delle scuole statali primarie e secondarie. Ma quali vantaggi aggiuntivi ti aspettano? Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo incentivo!

La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato un nuovo bonus insegnanti Alto Adige 2025, destinato al personale docente delle scuole statali primarie e secondarie. Questo contributo economico, pari a 1.745 euro, mira a compensare l’aumento dei costi dovuto all’inflazione accumulata negli ultimi anni. Sostegno economico e vantaggi aggiuntivi Oltre al pagamento una tantum, i docenti . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

