La Tunisia chiede la fine del gap Nord-Sud | dalla Palestina al debito l’agenda della premier a Siviglia

La Tunisia alza la voce a Siviglia, chiedendo un nuovo paradigma di cooperazione internazionale basato su sovranità e giustizia. La premier Sara Zaafrani Zanzeri sottolinea l’importanza di colmare il divario Nord-Sud, dalla Palestina al debito, in un momento globale segnato da sfide complesse. In un contesto così delicato, l’appello tunisino invita a ripensare le strategie per uno sviluppo equo e sostenibile.

Ripensare la cooperazione internazionale sulla base di sovranità e giustizia. E’ questo il messaggio della premier tunisina, Sara Zaafrani Zanzeri, al quarto Forum internazionale sul finanziamento allo Sviluppo in corso a Siviglia, in Spagna. L’evento è organizzato dal Regno di Spagna e dalle Nazioni Unite. All’inizio del suo intervento, la prima ministra tunisina ha sottolineato come la conferenza si svolga in “un contesto globale delicato che impone a tutti una profonda riflessione sulle questioni legate allo sviluppo nelle sue dimensioni economiche, sociali, tecnologiche e ambientali”. Zaafrani Zenzri ha enfaticamente dichiarato che “non si può parlare di valori di giustizia e principi di sicurezza collettiva senza affrontare la questione palestinese, che rimane una ferita sanguinante nella coscienza mondiale”, sottolineando che il raggiungimento dello sviluppo sostenibile “rimane un obiettivo lontano finché i diritti legittimi del popolo palestinese, in primis l’instaurazione del suo stato indipendente con Gerusalemme Est (Al Kuds Al Sherif) come capitale, non saranno realizzati in conformità con le risoluzioni della legittimità internazionale”. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - La Tunisia chiede la "fine del gap Nord-Sud”: dalla Palestina al debito, l’agenda della premier a Siviglia

