Malore improvviso alle giostre il dramma in Italia a soli 14 anni | corsa disperata in ospedale

Una tragedia scuote Mirabilandia: una ragazzina di soli 14 anni ha avuto un malore improvviso mentre si divertiva nel parco, finendo in gravissime condizioni in ospedale. L’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio, ha sconvolto familiari e visitatori, suscitando preoccupazione per le alte temperature estive. Secondo le prime ricostruzioni, il caldo intenso potrebbe aver influito sul suo stato di salute, aprendo un inquietante interrogativo sulla sicurezza durante le giornate più calde.

Una ragazzina di 14 anni è stata colpita da un malore improvviso mentre si trovava all'interno del parco divertimenti di Mirabilandia, e ora si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio e ha gettato nel panico familiari e visitatori presenti al momento dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, non si esclude che il caldo intenso possa aver influito sullo stato di salute della ragazza. Il malore si sarebbe manifestato subito dopo una corsa sull'iSpeed, una delle attrazioni più veloci e adrenaliniche del parco, che sottopone il corpo a forti accelerazioni e variazioni di pressione.

