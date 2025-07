Gianni Morandi sul ‘lettino’ dello psicanalista | Quando canto mi sento libero

Gianni Morandi si svela nel cuore di Bologna, sul palco di Tutto Esaurito – Il Festival dello Stress, parlando della sua esperienza con lo psicanalista: "Quando canto, mi sento libero." Un momento intenso che unisce musica e introspezione, offrendo al pubblico uno sguardo autentico sulla sua vita e sulle sfide emotive. La serata promette emozioni profonde e riflessioni condivise, dimostrando come anche le star affrontano le proprie tensioni con coraggio e autenticità.

Bologna, 1 luglio 2025 – È iniziata con Gianni Morandi la quarta edizione di Tutto esaurito – Il Festival dello Stress, la rassegna ideata da Emilio Marrese che porta sul palco dell’Arena del Sole grandi personaggi per raccontare le paure e le tensioni legate alla carriera. Ogni serata, a ingresso gratuito, prevede un dialogo tra l’ospite e uno psicoanalista, che – al termine dell’incontro – espone al ’paziente’ una diagnosi e una terapia adeguata in base al livello di stress percepito. Questa sera a dialogare con Morandi – oltre a Marrese – c’era Stefano Bolognini che ha aperto con ironia: “Mai avrei pensato di fare lo psicoanalista e trovarmi qui con Gianni Morandi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gianni Morandi sul ‘lettino’ dello psicanalista: “Quando canto mi sento libero”

