Leonardo Di Caprio si è comprato un’isola in Cile l’affare da 20 milioni di dollari ma per una buona causa

Leonardo Di Caprio compie un gesto straordinario per l’ambiente: ha acquistato l’isola di Guafo in Cile, investendo 20 milioni di dollari per proteggerla dallo sfruttamento industriale. Con questa iniziativa, l’attore si impegna a preservare un rifugio naturale unico al mondo e a restituirlo al governo, dimostrando come il denaro possa diventare uno strumento di tutela e sostenibilità. Un esempio di come il cinema possa incontrare la responsabilità ambientale.

Leonardo Di Caprio ha acquistato l’isola di Guafo in Cile, per proteggerla dallo sfruttamento minerario e boschivo. Lo ha confermato lui stesso con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. «L’insostituibile Isola di Guafo in Cile è ora protetta dall’estrazione del carbone, dal disboscamento e da altre industrie distruttive», ha scritto l’attore. Un investimento da 20 milioni di dollari che ha l’obiettivo di restituire l’area al governo cileno. L’acquisto dell’isola in Cile attraverso una associazione. L’acquisto è avvenuto attraverso la fondazione Rewild, l’organizzazione benefica per la tutela dell’ambiente che ha co-fondato nel 2021 insieme a un gruppo di noti scienziati per la salvaguardia della natura. 🔗 Leggi su Open.online

