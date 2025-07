Trump inaugura l' Alligator Alcatraz | È controversa ma non me ne frega niente

Trump inaugura l’Alligator Alcatraz, un centro di detenzione in Florida che già divide le opinioni. Con una proposta audace, il presidente Usa afferma che questa struttura potrebbe essere più dura della celebre Alcatraz, suscitando polemiche e dibattiti accesi. Tra controversie e critiche, la questione si fa sempre più calda: il futuro delle politiche migratorie americane si gioca anche su queste decisioni.

