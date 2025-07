Miniera Mediterraneo Meloni | L?Italia è snodo strategico

Il cuore del Mediterraneo pulsa nel suo snodo strategico, un crocevia di storia e opportunità. «Il mare più piccolo è anche quello più importante e più ricco», ha affermato Giorgia Meloni all’assemblea di Assarmatori, sottolineando il valore vitale di questo mare per l’Italia e il suo futuro. Gli armatori ascoltano, consapevoli che le sfide di oggi plasmeranno le rotte di domani, in un equilibrio delicato tra sviluppo e tutela ambientale.

Bersani contro il riarmo: “400 miliardi? Ma Meloni ha trovato una miniera di diamanti a Colle Oppio?”. Su La7 - Pier Luigi Bersani non risparmia critiche sul piano di riarmo da 400 miliardi: un investimento che, a suo avviso, rischia di gravare pesantemente sullo stato sociale.

Marcinelle: l’Italia commemora i connazionali deceduti a 67 anni dal disastro nella miniera di Bois du Cazier; Anche la commemorazione dei morti di Marcinelle diventa polemica politica; Marcinelle, l’alt di Giorgia Meloni: “No a strumentalizzazioni sui migranti, italiani non erano clandestini in Belgio”.

Meloni: Mediterraneo tornato protagonista, opportunità per l'Italia - "L'attenzione al mare e a tutto ciò che ruota attorno al mare, non solo in termini economici e produttivi ma anche culturali e sociali, rappresenta da sempre una priorità di ... Come scrive msn.com

Meloni: "Lavoriamo per fare dell'Italia lo snodo strategico dell'energia tra Africa ed Europa" - (Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2025 "Tanti progetti tra cui il corridoio IMEC per collegare le città portuali dell'India, del Medio Oriente e dell'Europa fino alla dorsale marittima digitale del Blue ... Si legge su quotidiano.net