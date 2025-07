Gol Gonzalo Garcia l’attaccante svetta in area di rigore | il Real Madrid la sblocca così ad inizio ripresa – VIDEO

Gonzalo Garcia, l’attaccante del Real Madrid, si fa notare in area di rigore con un colpo di testa decisivo, sbloccando il match contro la Juventus agli ottavi di finale del Mondiale per Club. La sua presenza si fa sentire fin dall’inizio della ripresa, dando ai Blancos un vantaggio cruciale. Un momento che potrebbe cambiare le sorti della partita e lasciare il segno in questa emozionante sfida.

Gol Gonzalo Garcia, il Real Madrid la sblocca così con il sostituto di Mbappé: Blancos in vantaggio contro la Juventus – VIDEO. Si sblocca ad inizio ripresa Real Madrid Juve, il match in gara secca valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. A realizzare l’1-0 è il sostituto di Mbappé, Gonzalo Garcia, su assist di Alexander-Arnold. Questa la rete del vantaggio dei Blancos. GONZALO GARCIA WHAT A FUCKING HEADER TRENT ALEXANDER ARNOLD WITH A WORLD CLASS ASSIST pic.twitter.comxwSKQzAdG1 — Kay Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) July 1, 2025 García ha fatto il suo debutto con il Real Madrid Castilla nel marzo 2022, segnando 25 gol in 36 partite nella stagione 20242025, diventando capocannoniere della squadra e uguagliando il record storico di gol stagionali detenuto da Mariano Díaz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com