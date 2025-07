Di Gregorio miracoloso in Real Madrid Juve! Che parate incredibili ma quella su Valverde è un prodigio assoluto | il VIDEO dell’intervento

Una delle parate più incredibili della storia recente del calcio ha visto Michele Di Gregorio protagonista nel match tra Real Madrid e Juve. Con una riflesso da vero fuoriclasse, il portiere bianconero ha respinto un tiro potentissimo di Valverde, regalando ai tifosi un momento di pura magia. Un intervento che resterà impresso negli annali, dimostrando che anche sotto pressione, il talento può raggiungere vette straordinarie. La partita si infiammò ancora di più grazie a questo prodigio assoluto.

Di Gregorio miracoloso in Real Madrid Juve: il VIDEO della grandissima parata del portiere bianconero. Nel finale del primo tempo della sfida Real Madrid Juve, Michele Di Gregorio è stato il grande protagonista per la Juve, compiendo un autentico miracolo su Federico Valverde. Il portiere bianconero ha respinto un tiro potentissimo del centrocampista del Real Madrid, mettendo il pallone in angolo e salvando il risultato in un momento cruciale della partita. L'intervento di Di Gregorio è stato davvero spettacolare, dimostrando riflessi rapidissimi e una straordinaria abilità nel leggere il gioco.

