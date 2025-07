Usa la legge fiscale di Trump passa al Senato per un solo voto | decisivo il sì di Vance

Nel cuore del Senato americano, una svolta decisiva ha portato all’approvazione del cosiddetto "Big Beautiful Bill", un disegno di legge fiscale voluto da Donald Trump. Grazie a un voto decisivo del vicepresidente JD Vance, il progetto che racchiude tutte le priorità di politica interna del presidente – dall’abolizione delle tasse per mance e straordinari, alla forte lotta all’immigrazione – si prepara a segnare una nuova pagina della sua agenda politica.

È stato necessario il voto del vicepresidente JD Vance per sbloccare l’approvazione al Senato Usa del Big beautiful bill, il disegno di legge fiscale e di spesa che contiene tutte le priorità di politica interna di Donald Trump. Il budget che contiene tutte le promesse elettorali del presidente – dall’abolizione delle tasse per le mance e gli straordinari, alla lotta all’immigrazione passando per un taglio delle imposte per le azione e gli americani – è stato approvato grazie al voto determinante del vicepresidente dopo che tre repubblicani si sono uniti ai 47 democratici e hanno votato no. I senatori conservatori che si sono opposti sono Rand Paul, Thom Tillis e Susan Collins, contrari ai tagli al programma di assistenza sanitaria Medicaid, con i quali 12 milioni di americani perderanno la copertura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Usa, la legge fiscale di Trump passa al Senato per un solo voto: decisivo il sì di Vance

Musk:legge fiscale Trump? Una porcheria - Elon Musk non le manda a dire: il disegno di legge fiscale voluto da Trump è una "porcheria". Questa dichiarazione audace, lanciata su X, non solo scuote il mondo politico ma accende anche un dibattito cruciale sui diritti fiscali e la giustizia economica in un periodo in cui la disuguaglianza cresce.

? Il Senato statunitense ha approvato il "Big Beautiful Bill", la vasta legge fiscale di Donald Trump. Il testo, che ora passa alla Camera, è passato con 51 voti favorevoli e 50 contrari, dopo un pareggio che ha richiesto il voto del vicepresidente JD Vance. Hann Vai su X

Il presidente contro il miliardario che ha preso di mira la legge fiscale in votazione al Senato Usa Vai su Facebook

