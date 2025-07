Infortunio Kelly | Tudor costretto a sostituire il difensore contro il Real Madrid che cosa è successo!

Durante il match tra Real Madrid e Juventus, un episodio chiave ha coinvolto Kelly Tudor, costretto a uscire a causa di un infortunio al 59'. La sostituzione del difensore inglese ha suscitato preoccupazioni tra i tifosi bianconeri, mentre Igor Tudor si trova ora a dover riorganizzare la difesa. Ma cosa succederà ora? Restate con noi per gli aggiornamenti sui sviluppi di questa difficile sfida.

Durante Real Madrid-Juventus, match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, Igor Tudor ha perso uno dei suoi difensori titolari, Kelly, a causa di un infortunio. Al 59?, il difensore bianconero è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo aver accusato un problema fisico durante un contrasto. Con la partita che stava diventando sempre più combattuta, Tudor ha dovuto adattarsi velocemente alla situazione, decidendo di sostituire Kelly con Kostic: il serbo è entrato in campo per cercare di apportare freschezza e nuove soluzioni in campo.

