Calciomercato Inter la Fiorentina non molla Esposito | ecco quanto sono disposti a spendere i viola

Calciomercato Inter: la Fiorentina non molla Esposito! Nonostante l’arrivo di Dzeko, i viola sono decisi a rinforzare l’attacco e sono disposti a investire una cifra significativa per assicurarsi il giovane talento. La strategia dei toscani dimostra quanto siano determinati a rafforzare la rosa: l’attenzione resta puntata su Esposito, il preferito per il ruolo di centravanti, e le trattative sono in pieno fermento. Ma quanto sono davvero pronti a spendere?

Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito rimane il preferito per l’attacco della Fiorentina. Ecco la cifra che i viola sono disposti a spendere. Nonostante l’arrivo di Edin Dzeko, la Fiorentina continua ininterrottamente a cercare un altro attaccante. Beltran, infatti, sembra vicino al ritorno in Argentina e per questo – oltre al bosniaco e Kean – i viola non hanno mai smesso di pensare a un altro centravanti. Il nome preferito, ormai da tempo, è quello di Sebastiano Esposito, in uscita dall’ Inter. La notizia del quotidiano Repubblica. PRONTI 10 MILIONI – «10 milioni di euro, cifra che la Fiorentina vorrebbe investire su Sebastiano Esposito, di proprietà dell’Inter ma nell’ultima stagione a Empoli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, la Fiorentina non molla Esposito: ecco quanto sono disposti a spendere i viola

