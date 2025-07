Oltre 10.000 persone a manifestazione di opposizione a Istanbul

Oltre 10.000 persone si sono radunate in una vibrante manifestazione di opposizione a Istanbul, nel centesimo giorno dall’arresto del sindaco Ekrem Imamoglu, simbolo di resistenza democratica. La protesta, tenutasi davanti al municipio, testimonia il fermento di una società che non si arrende alle pressioni politiche. Poche ore dopo, la repressione si è estesa a Smirne, con oltre 120 arresti, sottolineando un clima di tensione crescente e determinato a difendere i diritti civili.

Almeno 10.000 persone hanno partecipato a una manifestazione dell'opposizione presso il municipio di Istanbul, nel centesimo giorno da quando il popolare sindaco della città, Ekrem Imamoglu, è stato incarcerato in quella che i critici definiscono un'indagine per corruzione politicamente motivata. La manifestazione si è svolta poche ore dopo che la polizia ha arrestato oltre 120 persone legate al comune di Smirne, roccaforte dell'opposizione e terza città della Turchia, nell'ultima mossa contro gli oppositori del presidente Recep Tayyip Erdogan. Gli arresti di prima mattina facevano parte di un'indagine per presunta corruzione e hanno seguito una linea simile all'operazione del 19 marzo a Istanbul, quando centinaia di persone sono state arrestate, tra cui Imamoglu, il principale rivale politico di Erdogan.

In questa notizia si parla di: manifestazione - persone - opposizione - oltre

