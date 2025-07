Real Madrid Juve 1-0 LIVE | gol di Gonzalo Garcia

Il calcio mondiale si accende all’Hard Rock Stadium di Miami Garden con il grande scontro tra Real Madrid e Juventus, un ottavo di finale del Mondiale per Club che promette emozioni intense. Con un gol decisivo di Gonzalo García, i Blancos conquistano momenti di gloria, mentre i tifosi seguono in diretta ogni azione, sintesi, moviola e risultato. Un match che resterà nella memoria degli appassionati, segnando un capitolo importante di questa avvincente competizione.

UFFICIALI #RealMadridJuve Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde (C), Tchouamenj, Bellingham; Arda Guler, Gonzalo Garcia, Vinicius Junior. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; Alberto C Vai su X

