Malore a Mirabilandia 14enne in prognosi riservata

Un pomeriggio di divertimento si è trasformato in un dramma a Mirabilandia, dove una ragazzina di 14 anni è stata colta da un grave malore dopo aver provato l’adrenalina dell’iSpeed. Le sue condizioni sono al momento critiche e si temono complicazioni legate alle alte temperature. L’incidente solleva ancora una volta il tema della sicurezza negli parchi di divertimento, dove la salute dei più giovani deve essere sempre prioritaria. A...

Ravenna, 1 luglio 2025 – Una ragazzina di 14 anni ha accusato un malore mentre si trovava all’interno del parco di Mirabilandia ed ora è all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena, ricoverata in gravi condizioni. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio e non è escluso che il grande caldo abbia avuto la sua parte nel fatto. Secondo le prime informazioni la giovane si sarebbe sentita male dopo una corsa sull’iSpeed, un’attrazione particolarmente veloce. A Mirabilandia c’è un punto di soccorso e il personale medico del posto ha immediatamente prestato i primi soccorsi alla quattordicenne. Nel frattempo era stato allertato il 118 ed è arrivata anche l’elimedica che ha rapidamente portato la quattordicenne all’ospedale Bufalini di Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore a Mirabilandia, 14enne in prognosi riservata

