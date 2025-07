Calciomercato Genoa Matturro lascia l’Italia! Fatta per il prestito al Levante Fissate le visite mediche

Il calciomercato del Genoa si anima con la partenza di Alan Matturro, pronto a lasciare l’Italia per un prestito al Levante. Il giovane talento uruguaiano, classe 2004, affronterà una nuova sfida nella Liga spagnola, con visite mediche già fissate. Un’ottima occasione per Matturro di crescere e rilanciarsi, portando entusiasmo e nuove prospettive alla sua carriera. La sua avventura all’estero sta per iniziare: il futuro sorride a chi osa sognare in grande.

Il Genoa è pronto a formalizzare la cessione in prestito di Alan Matturro. Il giovane difensore uruguaiano, classe 2004, si trasferirà al Levante, club spagnolo che milita nella Liga, con l'obiettivo di trovare maggiore continuità e rilanciarsi dopo una stagione .

