Pagelle Real Madrid Juve | Di Gregorio eroico è lui vs Real! Locatelli leader errore che pesa di Kolo Muani… VOTI

Nel cuore degli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, si è acceso il dibattito sui protagonisti di una sfida epica tra Real Madrid e Juve. Da Di Gregorio eroico a Locatelli leader e all'errore che pesa di Kolo Muani, ogni voto riflette emozioni, tensioni e meriti. Scopriamo insieme le pagelle e i giudizi che hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi, pronti a tifare fino all’ultimo secondo.

di Marco Baridon Pagelle Real Madrid Juve: i voti ai protagonisti del match, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Pagelle Real Madrid Juve: i voti ai protagonisti del match, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 Di Gregorio 8.5 – Da Top 5 – magari – è esagerato, ma che questo Mondiale per Club abbia consacrato DiGre tra i migliori 10 al mondo? Due parate (ravvicinate) nel primo tempo e almeno 45 nella ripresa da grande portiere. MVP, insieme a Yildiz, di questa Club World Cup. Kalulu 6 – 4 salvataggi nel primo tempo per erigere un muro e reggere l’urto contro il temibile attacco dei Blancos. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com