Mondiali di Singapore il Settebello e il Setterosa per le medaglie | i convocati azzurri

Roma – L’Italia della Pallanuoto punta al prossimo Mondiale di Singapore, per cui sono state convocate le squadre. Il Settebello e il Setterosa scendono in piscina per conquistare la storia, nella competizione che si svolgerà dall’11 al 24 luglio. Intanto, è in programma un bellissimo film sulla Nazionale di Pallanuoto Maschile su Raisport “Il Settebello – Nel cuore della Leggenda”. Il 4 luglio alle 21,15, i tifosi potranno ammirare i loro beniamini tra allenamenti e partite. “Il film è un meraviglioso spot per il mondo della pallanuoto perché racconta i sacrifici che gli atleti – insieme alle famiglie, alle società, alla federazione – compiono per emergere, per arrivare all’eccellenza in uno sport duro che magari non dà grandi soddisfazioni economiche, ma che prepara alla vita – sottolinea il ct Campagna, come riporta federnuoto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it