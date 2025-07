Break temporalesco in arrivo | fine del caldo ecco dove e quando

Preparatevi a un cambio di stagione: un temporale temporalesco sta per abbattere il caldo afoso che ha dominato l’Italia, portando un’ondata di frescura e sollievo. Secondo gli esperti di 3B Meteo, le perturbazioni si intensificheranno sull’arco alpino e parte dell’Appennino, annunciando l’arrivo di un’improvvisa svolta climatica nel primo weekend di luglio. Scoprite quando e dove arriverà il grande break meteorologico, e come affrontarlo al meglio.

Caldo rovente e temperature da estate piena in gran parte dell'Italia. Ma quanto sdurerà il caldo? A fornire previsioni meteo e tendenze per i giorni a venire sono gli esperti di 3B Meteo. In settimana i frequenti temporali che caratterizzeranno il tempo sull'arco alpino e su parte dell'Appennino "saranno un segno premonitore di quanto dovrebbe concretizzarsi nel corso del primo weekend di luglio", spiega Lorenzo Badellino sul sito di 3B Meteo. Nel fine settimana, insomma, "traballerà" un po' l'anticiclone africano. Sabato avremo temporali "sull'arco alpino, in estensione entro sera alla Val Padana centro-occidentale, dove si potranno avere fenomeni anche di forte intensità". 🔗 Leggi su Iltempo.it