Calhanoglu non solo Galatasaray | due club di Premier sul centrocampista

Calhanoglu, protagonista di un capitolo ormai quasi concluso all’Inter, potrebbe presto aprire un nuovo entusiasmante precedente nel calcio europeo. Con due club della Premier League tra i candidati e il desiderio del centrocampista turco di tornare in Turchia, il suo futuro si fa sempre più intrigante. La domanda ora è: quale strada sceglierà davvero Hakan? E il suo nuovo club sarà il Galatasaray o una delle grandi del Nord?

L’ Inter ed Hakan Calhanoglu sembrano essere ormai all’epilogo della loro partnership. La volontà del giocatore turco di cambiare aria è nota da tempo, in più il duro sfogo di Lautaro Martinez post Fluminense non ha fatto altro che mettere distanza tra le parti. Il futuro del centrocampista quasi sicuramente sarà lontano da Milano, con Calhanoglu che da più di due settimane auspica un ritorno in terra natia, approdando magari al Galatasaray. Ma le opzioni non finisco qui. Due club inglesi su Hakan. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, per Calhanoglu la possibilità di andare in un campionato top è ancora viva. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it