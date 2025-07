Fabbian l’Inter non esercita la recompra ma plusvalenza per i nerazzurri

Giovanni Fabbian saluta l'Inter, ma il suo passaggio al Bologna porta con sé una plusvalenza significativa per i nerazzurri. Dopo due stagioni tra le fila rossoblù, con 57 presenze e 9 reti, il giovane centrocampista si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. La sua crescita promette grandi cose, e le prospettive per il futuro sono più luminose che mai.

Giovanni Fabbian non è più un giocatore dell’Inter. La società nerazzurra non ha esercitato il diritto di recompra di cui godeva, ed è così che, con lo start oggi della nuova stagione sportiva, il classe 2003 è diventato ufficialmente e totalmente un giocatore del Bologna. Con i rossoblù vanta già due stagioni, dove ha totalizzato 57 presenze e 9 reti, risultando arma letale nella corsa alla storica qualificazione in Champions League con Thiago Motta in panchina. La cifra della plusvalenza nerazzurra. Gli uomini mercato e la società nerazzurra non hanno dunque ritenuto opportuno investire i 12 milioni di euro precedentemente concordati con il Bologna per la recompra di Fabbian. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: fabbian - inter - recompra - esercita

Fabbian, il centrocampista scuola Inter verso il cambio di procuratore: in prima fila l’agenzia di Camavinga e Fermin Lopez - Giovanni Fabbian, promettente centrocampista del Bologna e prodotto del vivaio dell'Inter, si prepara a cambiare procuratore.

? Ufficiale: l'#Inter non esercita la recompra per Giovanni #Fabbian, che resta al Bologna. Una scelta definitiva, nonostante l'ottima stagione e il legame con mister #Chivu dai tempi delle giovanili nerazzurre. Decisione giusta o un talento del vivaio perso Vai su Facebook

Translate postStadio - Il #Bologna si tiene #Fabbian, l'#Inter non esercita la recompra: che affare per #Sartori Vai su X

Inter, niente recompra per Fabbian: la plusvalenza per la cessione al Bologna; Stadio - Il Bologna si tiene Fabbian, l'Inter non esercita la recompra: che affare per Sartori; Stadio - Il Bologna si tiene Fabbian, l'Inter non esercita la recompra: che affare per Sartori.

Inter, non esercitata l’opzione di recompra per Fabbian: la plusvalenza generata - Il centrocampista classe 2003, prodotto del settore giovanile nerazzurro, è stato ceduto nell'estate del 2023 al Bologna ... fcinter1908.it scrive

Fabbian, niente recompra: il centrocampista è tutto del Bologna, all'Inter resta una plusvalenza - Finisce definitivamente l'esperienza sotto l'ombrello nerazzurro del centrocampista classe 2003, che da oggi è definitiv ... Lo riporta msn.com