pensionati APCia ricevuti da capigruppo su sanità

Durante la recente conferenza dei capigruppo, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Pensionati della Cia Marche (APCiaMarche) sono stati ricevuti per discutere della petizione 'In difesa della sanità pubblica universalistica'. Con oltre 12mila firme, questa iniziativa si concentra su punti fondamentali come la riduzione delle liste di attesa e il miglioramento dei servizi sanitari pubblici, temi cruciali per garantire una sanità accessibile e di qualità per tutti.

Nel corso della conferenza dei capigruppo, preceduta ai lavori assembleari, sono stati ricevuti i rappresentanti dell’Associazione nazionale pensionati della Confederazione italiana agricoltori (APCiaMarche), promotori della petizione ‘In difesa della sanità pubblica universalistica’. Il testo. Il testo, promosso con le altre articolazioni della Cia, è stato sottoscritto da circa 12mila firme ed elenca i punti “riduzione delle liste di attesa, investimenti nella prevenzione, superamento carenza medici di famiglia, potenziamento della medicina territoriale e del personale sanitario”. L’iter del documento . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, Consiglio: pensionati APCia ricevuti da capigruppo su sanità

