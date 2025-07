Anche le zone di CityLife e San Siro al buio | blackout e interruzioni di corrente a Milano

Milano torna a vivere momenti di blackout: dopo Bergamo e Sesto San Giovanni, anche le zone di CityLife e San Siro sono state colpite da interruzioni di corrente che hanno lasciato al buio alcune vie per diversi minuti. Un episodio che sottolinea l'importanza di infrastrutture affidabili in una città sempre più dinamica e tecnologicamente avanzata. Scopriamo insieme le cause e le implicazioni di questa recente emergenza elettrica.

Dopo Bergamo e Sesto San Giovanni, questa sera anche alcune vie di CityLife e San Siro sono rimaste al buio per diversi minuti a causa di un'interruzione di corrente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: citylife - siro - buio - corrente

Anche le zone di CityLife e San Siro al buio: blackout e interruzioni di corrente a Milano.

I grattacieli di Citylife a Milano restano al buio per l'iniziativa "M'illumino di meno" - Fanpage.it - Le "tre torri" di Milano, i tre grattacieli di Citylife resteranno al buio questa sera in occasione dell'iniziativa "M'illumino di meno". fanpage.it scrive

Nuovo San Siro come CityLife, anzi di più: valori immobiliari su del 50% - Il Giorno - Milano, 16 novembre 2024 – San Siro come CityLife, anzi meglio del quartiere delle Tre Torri, sul fronte del potenziale aumento dei valori immobiliari. Scrive ilgiorno.it