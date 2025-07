Juventus sogno Osimhen | si spinge per David

La sessione di calciomercato è alle porte e la Juventus si appresta a rivoluzionare il suo reparto offensivo, con il sogno di Osimhen sempre più vivo e la possibilità di puntare su David che si scalda. La priorità è trovare una soluzione efficace per Vlahovic, mentre Comolli lavora per rafforzare la squadra di Tudor. Un colpo, però, come riportato da Sky, potrebbe cambiare le carte in tavola e accendere il sogno bianconero.

La sessione di calciomercato prende il via e la Juventus si prepara a sistemare il reparto offensivo con l’incognita Vlahovic che bisognerà risolvere il prima possibile. Comolli però sarebbe intenzionato a concretizzare alcuni colpi per rafforzare la formazione di Igor Tudor. Il sogno di mercato, come sembra essere sempre Victor Osimhen, ma la pista Jonathan David, nel frattempo, si scalda sempre di più. Un colpo, però, come riportato da Sky, non escluderebbe l’altro. Il calciatore ritorna ufficialmente al Napoli, ma per prendere una decisione sul suo futuro aspetterà altri 10 giorni. Il club azzurro starebbe aspettando un club disposto a pagare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro valida per l’estero, ma l’idea del nigeriano sarebbe quella di valutare altre piste, come quella che porterebbe alla Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, sogno Osimhen: si spinge per David

