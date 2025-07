Ricerca israeliana il Cnr sospenda le collaborazioni

In un momento di crisi umanitaria senza precedenti in Palestina, il CNR si trova di fronte a una scelta cruciale: sospendere le collaborazioni con la ricerca israeliana, alla luce delle recenti pronunce delle istituzioni internazionali e dei chiarimenti ufficiali. Questa decisione non è solo un atto di responsabilità etica, ma un segnale forte sulla posizione dell’Italia nel promuovere i valori di giustizia e rispetto dei diritti umani.

Considerata la drammatica situazione umanitaria in Palestina e considerando i pronunciamenti delle pi√Ļ importanti istituzioni giuridiche internazionali, dell‚ÄôOnu e dei chiarimenti recentemente esposti in sede centrale del Cnr (Consiglio nazionale . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it ¬© Cms.ilmanifesto.it - Ricerca israeliana, il Cnr sospenda le collaborazioni

