Angela Melillo | Mio marito Cesare San Mauro condannato per violenze alla figlia È innocente la ex lo perseguita

Angela Melillo si trova al centro di una vicenda drammatica che coinvolge il suo marito, Cesare San Mauro, condannato per violenze, e la sua ex, che lo perseguiterebbe. Nonostante la sentenza, l’attrice sostiene con fermezza la sua innocenza e confida nella giustizia. La sua storia rivela come, anche nelle situazioni più complesse, la verità possa emergere solo attraverso il coraggio di chi sceglie di raccontarla. Continua a leggere...

Lo scorso 4 giugno il marito di Angela Melilllo è stato condannato a un anno e cinque mesi per maltrattamenti alla figlia e all'ex moglie, ma l'attrice racconta una versione diversa dei fatti: "È innocente, ho testimoniato in suo favore e sono convinta che la verità verrà fuori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: angela - marito - condannato - figlia

