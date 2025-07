Qui non entri con la maglia della Lazio La bambina di 11 respinta all’ingresso del ristorante a Pescara | la reazione di Lotito

Una scena che ha fatto scalpore a Pescara: una bambina di 11 anni, respinta dall’ingresso di un ristorante per aver indossato la maglia della Lazio, ha suscitato reazioni infuocate. La reazione del padre e le accuse di discriminazione hanno acceso il dibattito sulla libertà di espressione e rispetto delle tifoserie. Nel frattempo, il presidente Lotito si fa sentire, chiedendo giustizia e rispetto per i tifosi. Come evolverà questa vicenda?

Un ristoratore del centro di Pescara ha fatto scoppiare un caso, dopo aver respinto una bambina di 11 anni. La colpa della giovane Emma era quella di indossare la maglia della sua squadra del cuore, la Lazio. Come racconta il quotidiano abruzzese Il Centro, alla bambina sarebbe stato chiesto di cambiarsi la maglietta per poter entrare nel locale. La vicenda è stata raccontata dal padre, che ancora si aspetta le scuse dal ristoratore, finora mai arrivate. Da Formello però è arrivato un invito: il club di Claudio Lotito ha offerto alla ragazzina di passare dal centro di allentamento laziale per conoscere la squadra. 🔗 Leggi su Open.online

