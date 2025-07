Harvey ucciso a scuola da un 15enne dopo lite su Snapchat | ‘Mamma non si prende cura di me’

Una tragedia scuote la comunità di Sheffield: Harvey Willgoose, un quindicenne, perde la vita in un drammatico confronto con un coetaneo durante una pausa scolastica. La vicenda, nata da un acceso alterco su Snapchat, apre un doloroso dibattito sulla violenza tra giovani e sulle responsabilità degli adulti nel garantire sicurezza e attenzione. Mentre l’adolescente implicato si difende, il tragico episodio ci invita a riflettere sull’importanza di prevenire simili tragedie prima che siano troppo tardi.

Coltellata al cuore nel cortile della scuola a Sheffield: a processo l'adolescente che ha ucciso Harvey Willgoose. Una terribile tragedia ha sconvolto la All Saints Catholic High School, dove lo studente quindicenne Harvey Willgoose è stato ucciso da un compagno con un coltello da caccia durante la pausa pranzo, lo scorso 3 febbraio. L'adolescente accusato, anche lui di 15 anni, ha ammesso di aver accoltellato Harvey, ma sostiene che si è trattato di omicidio colposo e non volontario. Dice di aver perso il controllo dopo mesi di bullismo e problemi personali. Ora la vicenda è approdata in tribunale dove sono emersi nuovi dettagli dell'accaduto.