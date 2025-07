x men presenta il suo ultimo mutante verso un finale oscuro per il team

L'ultima svolta negli X-Men apre le porte a un finale oscuro e sorprendente, dove il destino dei mutanti si intreccia con una minaccia incombente. Il mondo Marvel si prepara a un nuovo capitolo, ricco di tensione e colpi di scena, che potrebbe cambiare per sempre il corso della saga. Restate sintonizzati: il futuro degli eroi mutanti è più incerto che mai, e le ombre del passato potrebbero tornare a gravare sul presente.

Il mondo dei fumetti Marvel si arricchisce di nuovi dettagli riguardo alle possibili evoluzioni future delle sue storie, in particolare sulla saga degli X-Men e sulla minaccia rappresentata dal personaggio di Onslaught. Recentemente, la serie Superior Avengers, ambientata in un universo alternativo dominato da Doctor Doom, ha svelato un quadro inquietante su come il potere e le tragedie legate ai mutanti possano portare a conseguenze devastanti. L’approfondimento riguarda anche il ruolo della famiglia della Scarlet Witch e le implicazioni che questa potrebbe avere sul destino dell’intera razza mutante. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it