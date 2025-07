Real Madrid Juventus il primo tempo di Kalulu e Rugani è da incorniciare! I loro recuperi costruiscono un muro invalicabile La statistica

In una sfida ricca di tensione, Kalulu e Rugani emergono come veri protagonisti in difesa, costruendo un muro invalicabile contro il Real Madrid. La loro prestazione nel primo tempo, con 232 recuperi combinati, è da incorniciare e testimonia la forza e la determinazione della Juventus. Nonostante le assenze e le difficoltà, questi due pilastri difensivi si confermano fondamentali, garantendo alla squadra una solida base di partenza.

Real Madrid Juventus, Kalulu e Rugani brillano in difesa contro il Real Madrid: il rendimento del primo tempo è dalla loro parte. Nel primo tempo di Real Madrid Juventus, conclusosi sul punteggio di 0-0, i difensori bianconeri Kalulu e Rugani hanno fornito una prestazione solida e determinante, nonostante l’emergenza difensiva che ha caratterizzato la Juventus in questa partita. Con le assenze di Federico Gatti, fermato dalla febbre, e Savona, infortunato con una lesione alla caviglia sinistra, la difesa bianconera ha dovuto adattarsi a una situazione difficile, ma i due centrali hanno risposto bene, impedendo ai giocatori del Real Madrid di concretizzare le occasioni pericolose. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juventus, il primo tempo di Kalulu e Rugani è da incorniciare! I loro recuperi costruiscono un muro invalicabile. La statistica

In questa notizia si parla di: realmadrid - juventus - primo - tempo

In campo Real Madrid-Juventus: dopo il primo tempo è 0-0; Real Madrid-Juve diretta Mondiale per Club: segui la partita degli ottavi di finale live; Real Madrid-Juventus pari al 90', ci sono i supplementari o i rigori? Cosa dice il regolamento del Mondiale per Club.

In campo Real Madrid-Juventus: dopo il primo tempo è 0-0 - Gli uomini di Tudor scendono in campo desiderosi di vincere per cancellare la cocente sconfitta contro il Mancheste ... Lo riporta msn.com

Real Madrid-Juve diretta Mondiale per Club: segui la partita degli ottavi di finale live - I Blancos ci arrivano da primi del girone H, mentre i bianconeri come secondi (dietro al Manchester City) del ... Riporta msn.com