Beukema – Napoli cambia tutto | che colpo di teatro

Il mercato del Napoli entra nella sua fase calda, con un colpo di scena che potrebbe rivoluzionare le prospettive della squadra. Dopo aver ufficializzato Marianucci e De Bruyne, gli azzurri sono pronti a blindare il loro obiettivo numero uno: Noa Lang del PSV. L’affare sembra ormai in dirittura d’arrivo, aprendo le porte a un’altra interessante operazione. La squadra di Spalletti si prepara a sorprendere ancora, puntando a rinforzare ulteriormente la rosa e scalare la classifica.

L'affare per l'obiettivo numero uno del Napoli sembra essersi finalmente sbloccato: aggiornamento importante dell'ultim'ora Il Napoli è uno dei club più attivi nell'ultimo mese per quanto riguarda il calciomercato. Dopo i due acquisti ufficiali di Marianucci e De Bruyne, gli azzurri stanno chiudendo in queste ore per Noa Lang del PSV. Tra molto poco, dunque, il d.s. Giovanni Manna si potrà dedicare completamente al quarto colpo in entrata, forse il più importante. Si tratta dell'acquisto di Sam Beukema, difensore del Bologna. Al Napoli manca come l'aria un nuovo centrale, specie dopo la cessione quasi ufficializzata di Rafa Marin.

