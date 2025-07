Premiata ditta | cosa fanno oggi ciufoli e insegno su rai due

Da domenica 29 giugno 2025, la scena televisiva italiana si arricchisce di "Facci Ridere", il nuovo show in prima serata su Rai Due che torna a farci sorridere con i volti più amati degli anni Novanta. Pino Insegno e Roberto Ciufoli guidano questa emozionante rivisitazione della comicità d'altri tempi, pronti a regalare risate e spensieratezza al pubblico di oggi. La scenetta comica è pronta a conquistare nuovamente il cuore degli spettatori!

il ritorno della comicità degli anni Novanta su rai due. Da domenica 29 giugno 2025, la scena televisiva italiana si arricchisce di un nuovo programma comico in prima serata su Rai Due, intitolato Facci ridere. Questo show riporta sul palco i volti più amati della storica comicità degli anni Novanta, offrendo uno spettacolo all’insegna del divertimento e della leggerezza. La produzione vede protagonisti Pino Insegno e Roberto Ciufoli, che si sono riuniti per creare un format che combina nostalgia e intrattenimento attuale. La trasmissione si distingue per il suo approccio semplice ma efficace, con squadre di concorrenti che si sfidano tra battute e sketch davanti a una giuria di personaggi noti chiamata “i Musoni”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it