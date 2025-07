Calciomercato Juventus in attacco si tratta su due fronti | sfida aperta con l’Al-Qadisiyya per David e resta viva la pista Osimhen!

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo, con un duello emozionante per l’attacco bianconero. Da un lato, la sfida aperta con l’Al-Qadisiyya per Jonathan David, il talentuoso attaccante canadese classe 2000 libero dopo il contratto con il Lille. Dall’altro, la pista Osimhen rimane calda, pronta a infiammare il mercato estivo. La Juventus si prepara a scelte determinanti: chi vestirà la maglia bianconera nella prossima stagione?

Calciomercato Juventus, in attacco sfida aperta con l'Al-Qadisiyya per Jonathan David e resta viva la pista Osimhen! La Juventus ha acceso i riflettori su Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, ora ufficialmente svincolato dopo la scadenza del contratto con il Lille. Il giocatore, da tempo tra i profili più seguiti in Europa per la sua

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

