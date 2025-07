Tony Khan | La AEW nel 2025 è al suo massimo storico

Tony Khan e la AEW nel 2025 raggiungono un incredibile record di 232 al massimo storico, dimostrando che il wrestling indipendente vive il suo momento d’oro. In un’intervista al Battleground Podcast, il presidente non ha nascosto l’entusiasmo, sottolineando come la crescita esponenziale del prodotto e il calore dei fan abbiano superato ogni aspettativa. Dopo il successo di Double or Nothing, molti avevano già intuito il grande salto...

Tony Khan mette a tacere gli scettici e lo dice chiaramente: la AEW sta vivendo un momento straordinario nel 2025 come mai prima d’ora. In un’intervista al Battleground Podcast, il presidente della AEW non si è trattenuto, affermando che il prodotto, la crescita e il riscontro dei fan hanno raggiunto livelli mai visti prima. Khan ha riconosciuto che molti fan hanno notato l’ondata positiva della AEW dopo il successo di Double or Nothing, ma dal suo punto di vista, la rinascita è iniziata molto prima: “Penso che oggi siamo messi molto meglio rispetto a qualche anno fa, quando c’era solo Dynamite, Collision non esisteva ancora. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Tony Khan: “La AEW nel 2025 è al suo massimo storico”

