Teatri Emilia Romagna de Pascale sfida il governo | Declassati solo per scelte politiche

In Emilia-Romagna, il panorama teatrale si trova sotto un'ombra politica, con decisioni che sembrano più una sfida al governo che un giudizio obiettivo. Tra i più colpiti, il festival di Santarcangelo dei Teatri, che si vede dimezzare il punteggio e rischia di perdere importanti fondi. Una situazione che mette in discussione la futura vitalità culturale della regione, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l’indipendenza delle valutazioni ministeriali.

Rimini, 1 luglio 2025 – Il festival di Santarcangelo dei teatri è tra i più penalizzati. Punteggio quasi dimezzato, nella valutazione del ministero della Cultura, per la storica manifestazione. Ma non è l'unica che, in virtù dei severi giudizi della commissione ministeriale, rischia di perdere buona parte dei fondi garantiti finora da Roma. Sono parecchi i teatri, le fondazioni e gli enti dell'Emilia-Romagna che rischiano la stessa sorte di Santarcangelo festival, dopo le valutazioni del ministero. Come il teatro della Pergola diretto da Stefano Massini, 'declassato' tra le polemiche. "La cultura qui non c'entra.