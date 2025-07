Risultati Mondiale per Club LIVE | Gonzalo Garcia porta avanti il Real Madrid contro la Juve

Il Mondiale per Club entra nel vivo, con emozionanti sfide che infiammano l’America e un percorso ricco di sorprese. Gonzalo Garcia guida il Real Madrid verso la vittoria contro la Juventus, mentre i bianconeri affrontano le sfide del girone G determinati a superare ogni ostacolo. Resta aggiornato sui risultati live, le classifiche e il calendario, perché ogni momento può scrivere il destino di questa competizione. La battaglia è appena iniziata, e il meglio deve ancora venire.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Calendario Mondiale per Club 2025: il programma degli ottavi di finale. Sabato 28 giugno, ore 18.00 – Palmeiras vs Botafogo 1-0 (100? Paulinho) Sabato 28 giugno, ore 22.00 – Benfica vs Chelsea 1-4 (64? James, 95? Di Maria, 108? Nkunku, 114? Neto, 117? Dewsbury-Hall) Domenica 29 giugno, ore 18. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: Gonzalo Garcia porta avanti il Real Madrid contro la Juve

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Termina la fase a gironi del Mondiale per Club in casa Juventus: quanto hanno guadagnato i bianconeri? Tra quota partecipazione, risultati ai gironi (2 vittorie e 1 sconfitta) e passaggio del turno, la squadra di Torino ha fin qui incassato ben 27.6 milioni U Vai su Facebook

Mondiale per Club, risultati e classifiche aggiornati Vai su X

Juventus, i ricavi dal Mondiale per Club: le cifre per i bianconeri; LIVE Alle 21 Real Madrid-Juve: Xabi Alonso con l'ex Huijsen, Tudor rilancia Rugani. Forte pioggia su Miami; DIRETTA: Real Madrid-Juventus LIVE! Formazioni, risultato e tutti gli aggiornamenti sulla gara degli ottavi del Mondiale per Club.

Risultati Mondiale per Club 2025/ Diretta gol live score ottavi di finale (oggi martedì 1 luglio) - Risultati Mondiale per Club 2025 oggi martedì 1 luglio, diretta gol live score degli ultimi due ottavi di finale con la Juventus in campo. Come scrive ilsussidiario.net

Juve-Real, diretta: ottavi Mondiale per Club, probabili formazioni e risultato in tempo reale - I bianconeri di Tudor contro i blancos di Xabi Alonso, in palio di quarti di finale della nuova competizione Fifa ... Riporta tuttosport.com